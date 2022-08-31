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Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» завершило очередной этап гидрографических исследований в Баренцевом море

Гидрографическое судно Северного флота «Ромуальд Муклевич» завершило очередной этап гидрографических исследований в Баренцевом море

Судно под командованием капитана Руслана Дильмухаметова в полном объёме выполнило программу исследований, связанную с изучением рельефа дна и полей Мирового океана в малоисследованных районах Баренцева моря.

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