Владимирское «Торпедо» пропустило три безответных мяча от московского «Спартака-2» в домашнем матче Второй Лиги, не реализовав пенальти при счёте 0:1, и с 35 очками осталось на восьмом месте турнирной таблицы.
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