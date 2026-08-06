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Татар-информ

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В РТ разработали правила конкурса на получение льготы по оплате аренды в ЦУМе

В РТ разработали правила конкурса на получение льготы по оплате аренды в ЦУМе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Министерство культуры Татарстана разработало положение о порядке проведения конкурсного отбора субъектов креативных (творческих) индустрий в целях оказания меры имущественной поддержки в виде льготы по оплате аренды за пользование республиканским имуществом, относящимся к инфраструктуре поддержки креативных (творческих) индустрий, а также используемым при формировании креативного кластера.

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