В РТ разработали правила конкурса на получение льготы по оплате аренды в ЦУМе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Министерство культуры Татарстана разработало положение о порядке проведения конкурсного отбора субъектов креативных (творческих) индустрий в целях оказания меры имущественной поддержки в виде льготы по оплате аренды за пользование республиканским имуществом, относящимся к инфраструктуре поддержки креативных (творческих) индустрий, а также используемым при формировании креативного кластера.