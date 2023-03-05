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Гилберт Аренас о Джа Морэнте: «Когда мы молоды, мы делаем глупости»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас поддержал разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта, который был отстранен как минимум на два матча после того, как был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети.

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