ХУЛИГАНОВ ОТПРАВЛЯЮТ НА ФРОНТ: СПЕЦИФИКА ОТДЫХА В КРЫМУ — 2023

Михаил Сартин

Почему меня должны радовать пробки на дорогах, мусор в городе и на пляжах, крики и гуляния всю ночь под окнами. Сегодня очередная "звезда" сидит рядом в автобусе, - наливает себе напиток из термоса, пьет. Сижу рядом с женой и боюсь, - не дай бог автобус дернет, - меня или жену обольет. Мне оно надо?