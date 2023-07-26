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ХУЛИГАНОВ ОТПРАВЛЯЮТ НА ФРОНТ: СПЕЦИФИКА ОТДЫХА В КРЫМУ — 2023

ХУЛИГАНОВ ОТПРАВЛЯЮТ НА ФРОНТ: СПЕЦИФИКА ОТДЫХА В КРЫМУ — 2023

Наш корреспондент на днях вернулась с полуострова, где провела две недели. Сколько стоит обед в кафе и место в гостинице, как выглядят пляжи и что говорят местные про СВО — всё о том, как проходит курортный сезон в этом году.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
А каких хулиганов на фронт отправляют?)))))
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12 час.
Михаил Сартин
Почему меня должны радовать пробки на дорогах, мусор в городе и на пляжах, крики и гуляния всю ночь под окнами. Сегодня очередная &quot;звезда&quot; сидит рядом в автобусе, - наливает себе напиток из термоса, пьет. Сижу рядом с женой и боюсь, - не дай бог автобус дернет, - меня или жену обольет. Мне оно надо?
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8 час.
Александр Николаевич
БЛОХЕР Юлия на всю вашу ахинею про Крым могу сказать, как местный житель- самое счастливое время было в 14-15 г.г., когда все пяжи и все дороги были свободны лично от вас, -гнусных писак, не понимающих, где они находятся и почему!?
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7 час.

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