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Несекретные материалы

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НАТО движется к успеху

НАТО движется к успеху

Марк Рютте стал новым генсеком НАТО. Немного о достижениях данного персонажа на должности премьер-министра Нидерландов:— самолётов у нидерландской армии вместо 216 стало 30;— танков вместо 445 стало 18;— солдат вместо 60 тыс.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Шея,как у гусака.....пипец,какие у них страшные мужики и бабы.....
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9 час.
Eduard
Очередной евродебил!
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8 час.
Eduard
К сожалению зарплата ничего о человеке не говорит!
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8 час.

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