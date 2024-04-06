Тренер Тарасова: Милохин поступил подло с Медведевой и разочаровал многих

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова критично отозвалась о блогере и тиктокере Дане Милохине после заявления российской фигуристки, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая сказала, что в TikTok ее знают только как "девушку Милохина".
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