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  • Eduard
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Тренер Тарасова: Милохин поступил подло с Медведевой и разочаровал многих

Тренер Тарасова: Милохин поступил подло с Медведевой и разочаровал многих

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова критично отозвалась о блогере и тиктокере Дане Милохине после заявления российской фигуристки, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая сказала, что в TikTok ее знают только как "девушку Милохина".

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