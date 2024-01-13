Жителям Западной Украины предложили вместо мобилизации строить фортификации в Донбассе

КИЕВ, 13 января, ФедералПресс. Власти регионов на западе Украины предлагают местным жителям устроиться рабочими на строительство фортификаций в оккупированной киевским режимом части ДНР, чтобы получить отсрочку от мобилизации.
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