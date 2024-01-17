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Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА потому что он Месси

Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА потому что он Месси

Лионель Месси получил награду лучшему игроку ФИФА 2023 года среди мужчин. Почему? Вот как этот казус объясняется на сайте ФИФА: «Лионель Месси был признан лучшим игроком ФИФА среди мужчин 2023 года, сохранив за собой титул, завоеванный им в 2022 году.

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