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  • Оффсайд Meinstrim
    Не смеши людей умник😄не смей даже сравнивать гугл и яндекс...После работы в гугл надо быть тупым чтоб перейти работа...«Со шведской стал...
  • ЧилиИвано
    Это не мигрантов ассимилировать, со сталью всё будет хорошо, проблемы роста, а желание прибыли заставит металлургов, ...«Со шведской стал...
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    Зато Мордашов богатеет.«Со шведской стал...

Вместо Total: в России запущено производство смазочных материалов Lemarc

Вместо Total: в России запущено производство смазочных материалов Lemarc

Завод в Ворсино построен в 2018 году и обладает полным циклом производства смазочных материалов. В компании «Топ Лубрикантс» утверждают, что все технологические процессы, включая использование автоматических блендеров и потокового смесителя, остались неизменными.

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