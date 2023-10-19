Вместо Total: в России запущено производство смазочных материалов Lemarc

Завод в Ворсино построен в 2018 году и обладает полным циклом производства смазочных материалов. В компании «Топ Лубрикантс» утверждают, что все технологические процессы, включая использование автоматических блендеров и потокового смесителя, остались неизменными.
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