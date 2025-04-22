Junge Welt: Украина стала для ряда стран Европы местом самоутверждения

Украина превратилась в место самоутверждения для ряда европейских государств, политическая значимость которых поддерживается только за счет продолжения конфликта с Россией, написал публицист Райнхард Лаутербах в статье для немецкого журнала Junge Welt.
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