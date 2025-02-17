Юрист Яковлева: владельцам старых газовых плит выпишут штрафы

В 2025 году вступили в силу новые требования к эксплуатации газового оборудования в жилых домах, поэтому владельцы газовых плит, срок службы которых старше 14 лет, могут столкнуться с крупными штрафами, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на юриста.