19 февраля 1954 года Крым передали Украине. В указе президиума Верховного Совета СССР говорилось следующее:"Утвердить совместное представление Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной … .
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