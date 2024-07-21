AMD сделала ставку на ускорение трассировки лучей в будущих видеокартах

Основным изменением в микроархитектуре перспективных видеокарт AMD RDNA 4 станет ускорение трассировки лучей (RT), заявил известный источник утечек под псевдонимом @Kepler_L2, 21 июля сообщает американское интернет-издание о компьютерных технологиях Tom’s Hardware.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии