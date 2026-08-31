Robert Hays Revealed 10 Hilarious "Airplane!" Behind-The-Scenes Stories — And I Need To Rewatch ASAP

Robert Hays shared hilarious firsthand stories from making "Airplane!" including Leslie Nielsen's fart machine that nearly broke his composure, the iconic "Stayin' Alive" sequence, and his friendship with co-star Julie Hagerty.
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