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ФИБА сняла ограничения с российских игроков, тренеров и судей

ФИБА сняла ограничения с российских игроков, тренеров и судей

Международная федерация баскетбола (ФИБА) сняла ограничения с игроков, тренеров, судей и других официальных лиц из России и Белоруссии.

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