Экономист Григорьев: 11 сентября ЦБ максимум снизит ключевую ставку на 0,25%

На предстоящем 11 сентября заседании Центробанк оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 14%, а если и примет решение о снижении, то максимум – на 0,25%.
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