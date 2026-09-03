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Газета.ру

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Экономист Григорьев: 11 сентября ЦБ максимум снизит ключевую ставку на 0,25%

Экономист Григорьев: 11 сентября ЦБ максимум снизит ключевую ставку на 0,25%

На предстоящем 11 сентября заседании Центробанк оставит ключевую ставку на прежнем уровне в 14%, а если и примет решение о снижении, то максимум – на 0,25%.

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