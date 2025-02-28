Минобороны: ПВО сбила 17 украинских БПЛА на российскими регионами

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 17 украинских беспилотников в нескольких регионах страны.Согласно официальным данным, в период с 20:05 до 22:30 мск средствами ПВО были уничтожены и подавлены дроны над Смоленской, Белгородской, Брянской, Воронежской и Тверской областями, а также в Крыму.