Орловская колония отсудила у калужских ремонтников миллион рублей

В Арбитражном суде Орловской области завершилось разбирательство по иску ФКУ «Исправительная колония №6 УФСИН России по Орловской области» к калужскому ООО «Вентпроектмонтаж».
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