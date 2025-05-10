Участники «Бессмертного полка» в бросили в фонтан провокатора, который хотел сорвать шествие

Это ж какой надо быть душой чёрствой, чтобы в такой день, когда люди с портретами своих героев идут, память чтят, лезть со своими выходками! В Хайфе, говорят, один такой умник с плакатом явился, хотел шествие испортить, да его в фонтан кинули.