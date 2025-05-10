Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Участники «Бессмертного полка» в бросили в фонтан провокатора, который хотел сорвать шествие

Участники «Бессмертного полка» в бросили в фонтан провокатора, который хотел сорвать шествие

Это ж какой надо быть душой чёрствой, чтобы в такой день, когда люди с портретами своих героев идут, память чтят, лезть со своими выходками! В Хайфе, говорят, один такой умник с плакатом явился, хотел шествие испортить, да его в фонтан кинули.

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Комментарии
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Елена Молодцова
Жаль, не утопили.
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10 час.
людмила михайлик
Бессмертный полк их накажет
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9 час.
Александр Маркитанов
Тут речь не о совести. Либо гражданин проплаченный, либо с нацистскими убеждениями.
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9 час.
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