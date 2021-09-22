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  • Иван
    <i>Комментарий скрыт</i>Запад давно понял...
  • сергей кочегаров
    Наградили? Правильно. Повысили в звании? Тоже правильно. Мы таких поддерживаем? Да, и это тоже правильно. На мой взгляд.Работай, брат (с)
  • Котищев
    Молодец пацан! Жаль только, что не вкатил "контрольный" в жбан этому придурку.Работай, брат (с)

Неожиданная реакция России. Как можно превратить мягкую силу в твердую руку

Неожиданная реакция России. Как можно превратить мягкую силу в твердую руку

Сразу же после сообщений о переговорах кого-либо от России с представителями других стран, где обсуждаются вопросы размещения военных или гражданских компаний на территории этих государств, в СМИ возникает дискуссия о том, нужно нам это или нет.

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