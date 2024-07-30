Чемпион Игр Мамедов резко прокомментировал жест украинки Харлан к Анне Башту

Президент Федерации фехтования РФ, двукратный чемпион Игр Ильгар Мамедов резко прокомментировал жест украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, обнявшей уроженку России Анну Башту, сказав, что представители Украины часто меняют свое мнение.
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