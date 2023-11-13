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«Ростех» заявил о начале подготовки к производству образцов истребителей Су-75 Checkmate

«Ростех» заявил о начале подготовки к производству образцов истребителей Су-75 Checkmate

Презентация российского истребителя пятого поколения прошла на МАКС в 2021 году. В госкорпорации заявили, что конструкторскую документацию уже передали на завод-изготовитель«Ростех» заявил о начале подготовки к производству первых образцов новых российских истребителей Су-75 Checkmate.

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