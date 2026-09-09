В российских магазинах и ресторанах может появиться дальневосточный тунец

РЕН ТВ Рыбаки-любители на Дальнем Востоке помогли ученым отследить миграцию тунца. После их восторженных роликов с богатым уловом стало понятно: рыбы так много, что ее можно сделать промысловой.
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