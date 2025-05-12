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Орбан призвал Ирландию не выступать «на стороне империи»

Орбан призвал Ирландию не выступать «на стороне империи»

Выступать на стороне тех, кто борется за независимость призвал ирландские власти премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на критику со стороны премьер-министра Ирландии Михола Мартина, 12 мая пишет The Journal.

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