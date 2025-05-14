В общественной палате призвали не отключать горячую воду из-за холодов

Плановые отключения горячей воды в условиях похолодания можно перенести без ущерба для качества обслуживания — с таким предложением выступила глава комиссии Общественной палаты по ЖКХ Галина Дзюба, передают «Вести».
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