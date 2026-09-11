В России поступили в продажу смартфоны F9, способные удивить своей ключевой фишкой

В России начались продажи новых флагманских смартфонов серии POCO F9 — моделей Ultra и Pro, ориентированных больше на геймеров, но также и на тех, кто ценит производительность.
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