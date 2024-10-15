У Камчатки нашли пропавшую лодку с одним выжившим. 2 месяца в открытом море

В Охотском море спасли мужчину, который два месяца дрейфовал в лодкеТелеграм-канал «Kamchatka_life.ru» Лодку, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин, обнаружили у берегов Камчатки.
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