У Камчатки нашли пропавшую лодку с одним выжившим. 2 месяца в открытом море

В Охотском море спасли мужчину, который два месяца дрейфовал в лодкеТелеграм-канал «Kamchatka_life.ru» Лодку, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин, обнаружили у берегов Камчатки.