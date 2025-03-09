Синоптик Вильфанд назвал главную причину резкого потепления в начале марта в России

Для начала марта погода в европейской части России установилась на 3-4 градуса выше нормы. Причина резкого потепления - отсутствие снега, объяснил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд, чьи слова приводит РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии