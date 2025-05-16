Ради мира на земле. Медсестра Лалокацкая Из народной летописи «Бессмертного полка» moypolk.ru/soldier/lalokatskaya-vera-leontevna «Родилась в Украине, в Запорожье.
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Ради мира на земле. Медсестра Лалокацкая Из народной летописи «Бессмертного полка» moypolk.ru/soldier/lalokatskaya-vera-leontevna «Родилась в Украине, в Запорожье.