Бессмертный полк

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Ради мира на земле. Медсестра Лалокацкая

Ради мира на земле. Медсестра Лалокацкая Из народной летописи «Бессмертного полка» moypolk.ru/soldier/lalokatskaya-vera-leontevna «Родилась в Украине, в Запорожье.

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