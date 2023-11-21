Пассажир самолета рейса Москва — Барнаул устроил дискотеку на борту

Мужчина пронес огромную bluetooth-колонку мимо калибратора и сперва "прокачал" автобус, который вёз всех к трапу, а потом и сам борт Пассажир самолета авиакомпании "Победа" устроил дискотеку на рейсе Москва — Барнаул.
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