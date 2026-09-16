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Аргументы и Факты

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«Талибан» заявил о непричастности к терактам 11 сентября 2001 года в США

«Талибан» заявил о непричастности к терактам 11 сентября 2001 года в США

Движение «Талибан» заявило о своей непричастности к террористическим атакам 11 сентября 2001 года в США.

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