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Штутгарт (ATP). Чилич выиграл 19-й титул ATP

В воскресенье на турнире в Штутгарте Марин Чилич обыграл Феликса Оже-Альяссима. Сетка турнира здесь. MercedesCup Штутгарт, Германия 8 – 13 июня 2021 ATP 250 Призовой фонд – 543 210 евро Открытые корты, трава Финал Марин Чилич (Хорватия)  Феликс Оже-Альяссим (Канада) 7:6|6:3 Дата проведения 13 июня, 13.

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