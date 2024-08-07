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Рогозин назвал цели Киева при атаке на Курскую область

Рогозин назвал цели Киева при атаке на Курскую область

Сенатор Дмитрий Рогозин заявил, что у киевского режима есть две основные цели - Запорожская и Курская АЭС.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Ипать, глубина мысли просто поражает, так глубоко, что аж непонятно - &quot;Он также подчеркнул необходимость удовлетворить требования наемников, пытавшихся прорваться через границу в Курской области, вместо того, чтобы брать их в плен.&quot; - Мля, переведите на общедоступный русский....
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17 час.
СТ
Сергей Туренко
Похоже что Курская АЭС больше всего вписывается в планы США-Украины для вынуждения нашего Президента пойти на мирные переговоры, так как идет полный провал на всех направлениях на линии БС. Ядерный шантаж больше всего подходит под эту версию. Может быть еще и Басаевский план - занять часть территории Курской области с местным населением и выторговывать условия заключения мирного договора на условиях Украины...
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16 час.

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