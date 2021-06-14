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Пышный и пористый Шоколадный кето кекс в микроволновке!

Пышный и пористый Шоколадный кето кекс в микроволновке!

Всем привет мои дорогие! Любите сладенькое и хотите худеть?! Тогда делюсь с вами очень быстрым рецептом пористого, шоколадного, кето кекса, который не содержит глютен или сахар, но при этом получается в меру сладкий с насыщенным шоколадным вкусом.

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