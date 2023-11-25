Сладков: русские совершили подвиг, пробив участок самой крепкой линии обороны ВСУ в Авдеевке

Русские военкоры пишут об успехах ВС России на одном из самых крепких оборонных участков ВСУ.Вооружённые силы России в ходе активного наступления смогли добиться успеха на одном из крепких участков обороны украинской армии.
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