«Ман Сити» победил «Атлетико» в ЛЧ, «Спартак» снова пострадал от судей, 10 апелляций в CAS от России, немецкий босс ушел из «Локо» и другие новости утра

1. В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле победил «Атлетико» (1:0), а «Ливерпуль» на выезде был сильнее «Бенфики» (3:1).

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