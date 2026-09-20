Фотографии в стиле традиционной китайской живописи

Китайский художник и фотограф Дун Хун-Оай родился в 1929 году, а скончался в 2004 году в возрасте 75 лет.
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