В Китае злоумышленники выкрали более 4000 тел из крематориев

Группа изобретательных похитителей нашла выгодное применение телам умерших.Издание South China Morning Post сообщает, что полиция Китая выявила целую преступную сеть по скупке и продаже человеческих тел и их частей для изготовления зубных протезов.
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