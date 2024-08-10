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Царьград

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В Китае злоумышленники выкрали более 4000 тел из крематориев

В Китае злоумышленники выкрали более 4000 тел из крематориев

Группа изобретательных похитителей нашла выгодное применение телам умерших.Издание South China Morning Post сообщает, что полиция Китая выявила целую преступную сеть по скупке и продаже человеческих тел и их частей для изготовления зубных протезов.

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