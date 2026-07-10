👩🦽 Специальный центр содействия маломобильным гражданам открыли в Саках Свобода передвижения — одна из базовых у человека.
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👩🦽 Специальный центр содействия маломобильным гражданам открыли в Саках Свобода передвижения — одна из базовых у человека.