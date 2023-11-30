Государственные унитарные предприятия (ГУП) хотят освободить от налога на сверхприбыль. В противном случае это может привести к повышению тарифов на услуги населению.
Петербургские ГУПы предлагают освободить от налога на сверхприбыль
Комментарии
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Виталий
Может, я не понимаю, но ведь ГУП - не коммерческая организация. Какая у них может быть сверхприбыль.? То, что они хотят приватизироваться в следующем году, меняет картину. Ни кто не хочет работать на государство. Получат от него ресурсы - и частная собственность, личное обогащение.. Так ведь и Союз приватизировали.
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