Петербургские ГУПы предлагают освободить от налога на сверхприбыль

Виталий

Может, я не понимаю, но ведь ГУП - не коммерческая организация. Какая у них может быть сверхприбыль.? То, что они хотят приватизироваться в следующем году, меняет картину. Ни кто не хочет работать на государство. Получат от него ресурсы - и частная собственность, личное обогащение.. Так ведь и Союз приватизировали.