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Петербургские ГУПы предлагают освободить от налога на сверхприбыль

Петербургские ГУПы предлагают освободить от налога на сверхприбыль

Государственные унитарные предприятия (ГУП) хотят освободить от налога на сверхприбыль. В противном случае это может привести к повышению тарифов на услуги населению.

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Комментарии
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Виталий
Может, я не понимаю, но ведь ГУП - не коммерческая организация. Какая у них может быть сверхприбыль.? То, что они хотят приватизироваться в следующем году, меняет картину. Ни кто не хочет работать на государство. Получат от него ресурсы - и частная собственность, личное обогащение.. Так ведь и Союз приватизировали.
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