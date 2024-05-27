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Проверьте интуицию: 10 простых вопросов, на которые никто так просто не ответит

Проверьте интуицию: 10 простых вопросов, на которые никто так просто не ответит

На первым ли месте у вас шестое чувство и есть ли оно у вас вообще? Выясните это немедленно! фото: фильм «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)Пусть британские ученые не суетятся с изобретением портативного остроумометра, он же карманный юморометр.

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