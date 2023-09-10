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Москва потребовала извинений от Франции за инцидент с журналистом на саммите G20

Москва потребовала извинений от Франции за инцидент с журналистом на саммите G20

Илья Родин 10 сентября, 17:25 Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале ситуацию с российской журналисткой Екатериной Надольской на саммите G20 в Нью-Дели Захарова пояснила, что представители пресс-службы президента Франции Эммануэля Макрона в грубой форме отказали российской журналистке в допуске на пресс-конференцию главы республики.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Читать тошно. Было бы пять щëк, все пять бы и подставили для пощёчины. Одна Захарова за все службы отбрëхивается в буквальном смысле.
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6 час.
Елена Забежко
У Захаровой должность такая. Просто нашим надо не ответочку давать, а предупреждающий удар
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5 час.
В С
Ага ,и лучше в длинный шнобель.
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2 час.

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