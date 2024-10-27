Фильм «Огниво» возглавил кинопрокат, заработав 275 миллионов рублей

На втором месте оказался «Веном: Последний танец» Семейный приключенческий фильм «Огниво» стал лидером кинопроката, заработав 275 миллионов рублей в России и странах СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.
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