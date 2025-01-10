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Нефть ожидает третий подряд недельный рост цен

Нефть ожидает третий подряд недельный рост цен

Нефть ожидает третий подряд недельный рост цен Татьяна АрестоваНачало торгов на азиатских площадках 10 января показали повышение цен на нефть.

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