Шоу-бизнес: Уличила мужа в неверности и потеряла ребёнка, родила вне брака, а потом обвенчалась с молодым музыкантом: Виражи судьбы Тутты Ларсен

Она и сегодня остаётся для миллионов зрителей символом MTV 1990-х, со всей его какой-то безумной свободой, изобилием разной музыки, кружившей голову неискушенным слушателям постсоветского пространства, яркими ведущими, которые отличались от дикторов центрального телевидения как небо и земля.
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