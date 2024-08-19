Шоу-бизнес: Уличила мужа в неверности и потеряла ребёнка, родила вне брака, а потом обвенчалась с молодым музыкантом: Виражи судьбы Тутты Ларсен

Она и сегодня остаётся для миллионов зрителей символом MTV 1990-х, со всей его какой-то безумной свободой, изобилием разной музыки, кружившей голову неискушенным слушателям постсоветского пространства, яркими ведущими, которые отличались от дикторов центрального телевидения как небо и земля.