Петербург выделил более 33 миллиардов рублей на поддержку дорог в нормативном состоянии

Это позволит отремонтировать 277 объектов В ближайшие три года завершат строительство и реконструкцию Южной широтной магистрали и Цимбалинского путепровода, сообщил сегодня во время рассмотрения проекта бюджета в Заксобрании губернатор Петербурга Александр Беглов.
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