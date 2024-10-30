Петербург выделил более 33 миллиардов рублей на поддержку дорог в нормативном состоянии

Это позволит отремонтировать 277 объектов В ближайшие три года завершат строительство и реконструкцию Южной широтной магистрали и Цимбалинского путепровода, сообщил сегодня во время рассмотрения проекта бюджета в Заксобрании губернатор Петербурга Александр Беглов.