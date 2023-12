Отечественная выживалка The Day Before получила 15% рейтинга в Steam 7 декабря в 21:00 (МС...

Отечественная выживалка The Day Before получила 15% рейтинга в Steam7 декабря в 21:00 (МСК) в раннем доступе Steam состоялся выход The Day Before — российской MMO-выживалки с открытым миром, которая, согласно SteamDB, стала самым ожидаемым проектом декабря в сервисе Valve.