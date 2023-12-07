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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Отечественная выживалка The Day Before получила 15% рейтинга в Steam 7 декабря в 21:00 (МС...

Отечественная выживалка The Day Before получила 15% рейтинга в Steam 7 декабря в 21:00 (МС...

Отечественная выживалка The Day Before получила 15% рейтинга в Steam7 декабря в 21:00 (МСК) в раннем доступе Steam состоялся выход The Day Before — российской MMO-выживалки с открытым миром, которая, согласно SteamDB, стала самым ожидаемым проектом декабря в сервисе Valve.

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