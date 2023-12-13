Байден: нет никаких вопросов о членстве Украины в НАТО, дело лишь в сроках

Нет никаких вопросов о членстве Киева в Североатлантическом альянсе, дело лишь в сроках. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: США», на пресс-конференции, состоявшейся в Белом доме, выступил американский президент Джо Байден.
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