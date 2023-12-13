Байден: нет никаких вопросов о членстве Украины в НАТО, дело лишь в сроках

Зеленского лично примут в НАТО и Евросоюз. А грохнут его где-то в Австралии.

федор

Дебил маразматический! Ты не только тупой , но и ещё глухой. Наш президент сказал чётко и передай своим пиндосам что замучаетесь пыль глотать. Никогда это рагульское образование не вступит в полном составе в пидорастический ваш блок.