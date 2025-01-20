Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Раиса Утропова (Соловьева)
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Трамп назначил временных и.о. глав ключевых ведомств США

Трамп назначил временных и.о. глав ключевых ведомств США

Президент США Дональд Трамп выбрал временно исполняющих обязанности глав ключевых ведомств в своей администрации, включая шефа Пентагона и госсекретаря, говорится в соответствующем заявлении на сайте Белого дома.

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